Trier-Nord Ministerpräsidentin übergibt Förderbescheid für den ersten Bauabschnitt. Doch es gibt auch eine schlechte Nachricht.

So viel Betrieb wie an diesem Vormittag herrscht zur Winterzeit im Nordbad üblicherweise nicht. Aber wenn Ministerpräsidentin Malu Dreyer persönlich den lange ersehnten Förderbescheid für die Sanierung der bei Familien und Sportschwimmern beliebten Anlage überreicht, kommt auch Oberbürgermeister Wolfram Leibe nicht alleine. Exakt 1 098 000 Euro ist das Dokument wert, das er von der gut gelaunten Landeschefin erhält. Das sind 90 Prozent der auf netto 1,26 Millionen Euro geschätzten Kosten, die für die Sanierung des Eingangsgebäudes und des Vorbereichs anfallen.

Das Geld kommt aus dem Förderprogramm, das die soziale Integration der Menschen in Stadtquartieren unterstützt. „Die Landesregierung will überall in Rheinland-Pfalz gleichwertige Lebensverhältnisse schaffen“, verdeutlicht Malu Dreyer (SPD) und verweist auf die wichtige integrative Funktion des Freibads für Trier-Nord und die ganze Stadt. „Es ist wichtig, dass die Kinder schwimmen lernen und das wohnortnah üben können. Zudem sichert die Sanierung einen noch besseren barrierefreien Zugang für Menschen mit Behinderungen.“

Dass die Stadt nicht nur in Straßen und Kultur investieren wolle, macht Oberbürgermeister Wolfram Leibe klar. „Das Nordbad ist für uns eine Herzensangelegenheit. Gemeinsam mit dem Südbad bieten wir den Menschen in Trier ein tolles Angebot.“ Leibe nennt die Zuschüsse, die in jedem Jahr notwendig sind, um dieses Angebot zu erhalten: 1,5 Millionen Euro jährlich bedeuten bei 170 000 Besuchern in beiden Freibädern eine Subvention von 9 Euro pro Gast. „Wir tun das, weil es uns wichtig ist.“