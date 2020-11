Soziales : Hier und in Südosteuropa Bedürftige unterstützen

Trier Die regionalen Johanniter-Weihnachtstrucker rufen zum Mitpacken kleiner Hilfspakete auf.

Weil auch viele Menschen in Deutschland unter den wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie leiden, werden die Pakete 2020 nicht nur in Albanien, Bosnien, Nord- und Zentral-Rumänien sowie in der Ukraine und Bulgarien verteilt: „Auch bei uns in der Region gibt es viele Menschen, die mit äußerst geringen Mitteln auskommen müssen“, berichtet der Trierer Regionalvorstand Daniel Bialas. Die Johanniter bieten zusätzlich „virtuelle Päckchen“ an: Geldspenden finanzieren den Inhalt zum Teil oder komplett. Unter www.weihnachtstrucker-spenden.de kann jeder teilnehmen.