Meinung : Jetzt muss der Stadtrat Farbe bekennen

Dreieinhalb Jahre – so lange schon diskutiert Trier über die Globus-Ansiedlung. Und vor allem über die Grundsatzfrage: Verträgt der Trierer Einzelhandel den Giganten auf der grünen Wiese? Sämtliche Gutachten – auch das von Globus selbst in Auftrag gegebene – prognostizieren zum Teil große Umsatzeinbrüche in den umliegenden Supermärkten und Lebensmittelgeschäften von Zewen bis Trier-West.



Die wegen des Corona-Lockdowns ohnehin schon gebeutelten Läden der Innenstadt hätten Umsatzrückgänge von etwa drei bis sechs Prozent zu verbuchen. Wer den Globus will, nimmt also in Kauf, dass andere Geschäfte – in der City und in den Stadtteilen – aufgeben müssen.

An dieser Erkenntnis hat auch das aktuelle Ergebnis der Standortanalyse nichts geändert.

Der Stadtrat wird am Dienstag daher nicht nur die Existenzberechtigung von Erdbeerfeldern zwischen Gewerbegebieten diskutieren, sondern erneut auch wieder darüber, ob Globus in Trier überhaupt willkommen ist. Spannend ist, welche Stadträte vor mehr als einem Jahr grünes Licht für die arbeits- und zeitaufwendige Standortanalyse gegeben haben und jetzt grundsätzlich Nein sagen. Lehnt die Mehrheit des Rats den Globus ab, mag das inhaltlich berechtigt sein. Den kosten- und zeitaufwendigen Umweg über die Standortanalyse hätte man Globus und der Stadtverwaltung dann aber sparen können.