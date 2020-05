Bildung : Jetzt steht endgültig fest: Trierer Egbert-Grundschule wird saniert

Die geschlossene Egbert-Grundschule bietet ein Bild des Verfalls. Damit soll es nun bald vorbei sein. Die Mehrheit des Stadtrats hat das so entschieden. Foto: Rainer Neubert

Trier Das Votum im Stadtrat für den Baubeschluss wäre aber nach einem nochmaligen Vorstoß von SPD, FDP und UBT allerdings fast gescheitert.

4 909 494 Euro wird die Sanierung der Egbert-Grundschule nach den aktuellsten Kostenberechnungen vom Dezember kosten. Trotz dieser rekordverdächtigen Kostensteigerung um das Vierfache seit den ersten Schätzungen vor sieben Jahren hat die Mehrheit des Stadtrats in seiner ersten Sitzung in der Europahalle am Dienstagabend den Baubeschluss dafür gefasst. 18 Ja-Stimmen (14 Ablehnungen, ein Enthaltung) genügten. Denn wegen einer coronabedingten Vereinbarung waren – mit Ausnahme der AfD – alle Fraktionen nur in halber Besetzung erschienen.

Weil dort mit der reduzierten Abstimmungstechnik per Knopfdruck – anders als im Rathaussaal – nicht erfasst wird, wie die Fraktionen im Detail abstimmen, lässt sich nur vermuten, warum der Änderungsantrag von SPD, FDP und UBT es fast geschafft hätte, Egbert noch einmal zu verzögern und damit möglicherweise ganz zu verhindern. Denn die zugesagten 3,2 Millionen Euro Fördergeld für das Projekt werden nur ausgezahlt, wenn die Baumaßnahme 2023 abgeschlossen ist.

Info Weitere Entscheidungen des Trierer Stadtrats UNTERSTÜTZUNG Das Hilfsprogramm „Trier hilft sofort“ für Vereine ist vom Rat einmütig verabschiedet worden. Beträge bis 5000 Euro können von den Dezernaten ohne vorherige Zustimmung des Stadtrats vergeben werden. PARKEN Eine Niederlage erlitten hat die FDP mit ihrem Antrag, bis Ende September auf Parkgebühren für die öffentlichen Stellplätze in der Innenstadt zu verzichten. Alle anderen Fraktionen lehnten ab. Kostenlose Parkplätze führten zu mehr Autoverkehr und seien damit Verkehrspolitik aus der Vergangenheit. Gratis-Parkplätze seien zudem nicht geeignet, das von der FDP avisierte Ziel zu erreichen, nämlich den Umsatz von Einzelhandel und Gastronomie zu steigern, hieß es aus den Reihen der anderen Parteien. Der Parkgebührenverzicht hätte zudem ein weiteres Minus in der Stadtkasse von rund 500 000 Euro bedeutet. LANDESSTÜTZPUNKT Der Ruderverein Treveris 1921 Trier erhält einen Landesstützpunkt Rudern. Die Hälfte der Kosten für den 1,5 Millionen Euro teuren Neubau trägt der Verein. Den Rest teilen sich Land (600 000 Euro) und Stadt (150 000 Euro). SPORTPLATZ Der Tennenplatz in Trier-Olewig wird in einen Rasenplatz umgewandelt. Noch in diesem Jahr soll die Umsetzung der 444 000 Euro teuren Maßnahme beginnen. Der Sportverein Olewig beteiligt sich mit 30 000 Euro. MEHRKOSTEN Für folgende Projekte hat der Stadtrat Mehrkosten genehmigt: Ersatzneubauten Sporthallen Trier-Feyen (418 000 Euro) und Trier-West (1,19 Millionen Euro); Ausbau Marienfeldstraße und Fußweg Schulhof St. Peter (362 000 Euro).

„Wir sind nicht gegen Egbert, sondern für eine zukunftsfähige Lösung“, begründet Carola Siemon (SPD) das Vorgehen der drei Fraktionen. Inhaltlich geht es dabei um eine Wirtschaftlichkeitsprüfung, vor allem aber um einen möglichen neuen Standort für eine Innenstadtschule, die auch Egbert ersetzen würde. Die Stadt möge Verhandlungen mit den Stadtwerken Trier beginnen, um diese vierzügige Schule auf dem SWT-Gelände an der Ostallee zu realisieren. Gemeinsam mit einem Neubau für die marode Kita St. Agritius könnte dort, so Siemon, ein beispielhafter Bildungscampus entstehen. „Warum haben wir nicht den Mut, etwas zukunftsfähiges zu tun?“

Joachim Gilles (FDP) und Christiane Probst (UBT) führen besonders die hohen Kostensteigerungen als Begründung dafür an, noch einmal nach Alternativen zu suchen. Doch auch mit den Stimmen der AfD – Fraktionsvorsitzender Michael Frisch bestätigte das Abstimmungsverhalten auf TV-Nachfrage am Tag nach der Sitzung – reicht es am Ende mit 15 zu 16 Stimmen (zwei Enthaltungen) nicht ganz, um mit diesem Antrag erfolgreich zu sein.

Besonders für Dominik Heinrich, der als grüner Ortsvorsteher jahrelang für den Erhalt der Schule im Gartenfeld gekämpft hat, wäre das ein Desaster gewesen. „Egbert ist keine Zwergenschule und auch keine Klientelschule“, betont er im Stadtrat. Der Antrag, erneut eine Innenstadtschule ins Gespräch zu bringen, wärme alte Kamellen auf. Heinrich verweist auf die befristete Förderung und warnt vor weiteren Kostensteigerungen, die jede Verzögerung mit sich bringe. „Kommt Egbert nicht, wird dort nichts anderes gebaut werden dürfen.“

Damit verweist er auf die noch neue Vorgabe des Denkmalschutzes, die jede Neubaumaßnahme im Umfeld von Weltkulturerbestätten wie dem Amphitheater verbietet. Auch der Vorschlag, das großzügige Egbert-Gelände als Standort für einen gemeinsamen Erweiterungs- und Neubau mit der Kita St. Agritius zu nutzen, war daran gescheitert. Die Schule darf nur im Bestand saniert und erneuert werden.

Für die CDU begründet Elisabeth Tressel das Abstimmungsverhalten: „Unsere Fraktion war immer für den Erhalt der Schule und ist es auch diesmal.“ Die Idee für eine Innenstadtschule sei bereits 2016 vom Rat abgelehnt worden. Theresia Görgen (Die Linke) schimpft über die nach ihrer Ansicht nicht nachvollziehbaren Verschleppung der Sanierung. Zwar sehe sie die Platzprobleme als kritisch. „Für den funktionierenden Sozialraum im Quartier ist die Schule aber notwendig. Das ist uns wichtiger.“