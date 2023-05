Konzert in Trier Straßenmusik-Feeling bei Kerzenschein mit Jimmy Kelly (Fotos)

Damit knüpft Jimmy Kelly an ein außergewöhnliches musikalisches Projekt an, das 2007 seinen Anfang nahm, als er aus der Kelly Family ausstieg und den ganz großen Medienrummel hinter sich ließ. In einer für ihn sehr schwierigen Phase kehrt der Musiker auf die Straße zurück, um zu sich und seinen musikalischen Wurzeln zurückzufinden. Eine „prägende und lehrreiche Zeit“, in der er viele hochtalentierte Musikerkollegen kennenlernt, von denen manche an diesem Wochenende mit ihm auf der Bühne standen. Im Laufe der Zeit gründete Jimmy seine eigene Straßenmusiker-Band, mit der er in Fußgängerzonen, Irish Pubs oder auf Kleinkunstbühnen auftrat. Später veranstaltet er Konzerte vor größerem Publikum und mit „Viva la Street“ erscheint das erste gemeinsame und von Kritikern hochgelobte Album. „Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte“.