Kolumne : Ich freue mich ...

„..., dass es mit dem Kleinen Volkstheater Trier endlich wieder weitergeht und wir mit einem eigenen Wagen am Rosenmontagszug teilnehmen. Wir sehen uns!“

Jörg Pfeifer (57), Trier-Pfalzel, ist seit Jahren Unterstützer des Kleinen Volkstheaters und nun auch Beisitzer im Vereinsvorstand. Nach fast zehnmonatiger Pause nimmt das Ensemble den Spielbetrieb wieder auf. Das Stück „Römerzoores on Äbbelbaams-Tie“ wird am 7., 14. und 21. März sowie am 4. und 25. April (jeweils Samstag, 20.30 Uhr) in der Halle am Römersprudel aufgeführt. Der Vorverkauf hat begonnen. Infos online: