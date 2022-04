Vortrag : Wie man sein Leben zum Abenteuer macht

Info

Wettlauf zum Südpol

100 Jahre nach dem legendären Wettkampf zwischen Scott und Amundsen macht sich Joey Kelly im Winter 2010/2011 mit ZDF-Moderator Markus Lanz auf, um in zehn Tagen bei Temperaturen von bis zu minus 40 Grad eine Strecke von 400 Kilometern zum Südpol zurückzulegen. Eine enorme Heraus­forderung für Körper und Geist.

Der Deutschlandlauf

Joey Kelly läuft und läuft: 900 Kilometer allein durch die Wildnis, quer durch Deutschland. 2010 läuft er zu Fuß in 17 Tagen und 23 Stunden von Wilhelmshaven bis zur 2962 Meter hohen Zugspitze – ohne fremde Hilfe. Joey nimmt kein Essen oder Geld an, schläft draußen und ernährt sich von dem, was ihm die Natur gibt. 2017 startet er seinen zweiten Deutschlandlauf in Rostock-­Warne­münde und legt die Strecke zur Zugspitze noch schneller zurück: in 15 Tagen und 23 Stunden.

„Bulli Challenge“ – ohne Geld

von Berlin nach Peking

Für sein jüngstes Abenteuer bricht Joey gemeinsam mit seinem Sohn Luke (19) im Sommer 2019 zu einem besonderen Roadtrip auf: In einem alten VW-Bus reisen sie ohne Geld für Benzin durch zehn Länder von Berlin nach Peking. Gemeinsam berichten Vater und Sohn von den spannenden Herausforderungen auf der 13.000 Kilometer langen Strecke und wie sie in dem über 50 Jahre alten Bulli nach 27 Tagen tatsächlich ihr Ziel erreicht haben.