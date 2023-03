Gründer der deutsch-japanischen Gesellschaft Faible für Japan: Johann Aubart zum Ehrenbürger der Trierer Partnerstadt Nagaoka ernannt

Was John F. Kennedy kann, das traut sich Johann Aubart auch. Wurde der frühere US-Präsident in Deutschland berühmt durch seinen Satz „Ich bin ein Berliner“, sorgte der Trierer mit seinem fast akzentfreie Aussage „Watashi wa Nagaoka-san desu“ für strahlende Gesichter in Japan. „Ich bin ein Nagaokaner“, bedankte sich Aubart in Triers japanischer Partnerstadt, als ihm dort vor 160 geladenen Gästen – darunter auch eine von Oberbürgermeister Wolfram Leibe geleitete Delegation aus Trier, die parallel Japan besuchte (der TV berichtete) – vom dortigen Bürgermeister Tasunobu Isoda die Ehrenbürgerwürde verliehen wurde.