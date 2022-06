Innenstadt : Zwei bekannte Trierer übernehmen Kiosk am Hauptmarkt

Trier Die neue Nutzung für den Kiosk am Hauptmarkt steht fest. Dabei haben zwei bekannte Trierer den Zuschlag bekommen, für ihr Konzept mit viel Lokalkolorit.

Ende vergangenen Jahres ist der Kiosk auf dem Hauptmarkt vom ehemaligen Betreiber aus Altersgründen aufgegeben worden. Nun gibt es eine Nachfolgeregelung: Der Kiosk wird künftig von Patrick Sterzenbach, Einzelhändler und Hotelier in Trier, in Kooperation mit Cartoonist und Künstler Johannes Kolz betrieben. Das hat die Stadt Trier am Freitag mitgeteilt.

Laut Sterzenbach und Kolz soll unter dem Motto „Willkommen in Deiner Stadt!“ ein Anlaufpunkt für Trier und den Tourismus geschaffen werden. Jede Menge Trier-Souvenirs mit den Zeichnungen von Johannes Kolz, Tagespresse, Informationen für Touristinnen und Touristen soll es vor Ort geben. Patrick Sterzenbach: „Wir möchten ein Punkt für alle sein. Gäste können sich Infos über unsere schöne Stadt einholen, sich mit lustigen Sachen für die Lieben zu Hause versorgen. Triererinnen und Trierer haben erneut einen Anlaufpunkt, wo sie Artikel mit den markanten Zeichnungen von Johannes Kolz erwerben können.“ Cartoonist Johannes Kolz freut sich besonders über die Kooperation. „Es ist mir persönlich ein Anliegen, dass alle Menschen, die Spaß an meinen Zeichnungen haben, diese wieder in zentraler Lage bekommen. Und welche Lage kann zentraler sein als unser Hauptmarkt?“ Der Pachtvertrag läuft ab Juli. Der Starttermin soll so bald als möglich sein.