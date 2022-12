Hilfe : Johanniter sammeln Winterkleidung für Menschen in der Ukraine – Bis 8. Januar Abgabe in Trier-Nord und Ehrang möglich

Nach verschiedenen Hilfstransporten im Jahr 2022 wollen die Johanniter Anfang Januar von Trier aus noch einen großen LKW voll warmer Wintersachen in die Ukraine bringen. Foto: Johanniter-Unfall-Hilfe/Paul Hahn

Trier Jetzt mitmachen: Bis 8. Januar können Bürger warme Anziehsachen in Trier-Nord und Ehrang abgeben.

„Bitte bringen Sie uns ihre aussortierten Kleidungsstücke”, ruft der Trierer Johanniter-Regionalvorstand Daniel Bialas auf: „In den Kriegsgebieten frieren und erfrieren Menschen.” In den zerstörten Häusern nahe dem Ort Cherson herrsche Kälte. Es gebe kein Wasser, keinen Strom, keine Heizung. Genau in diese Dörfer fahren die Johanniter - von Trier aus an die 3000 Kilometer, um zu helfen.

Am 14. Dezember ist eine erste Hilfslieferung der regionalen Johanniter von Trier aus gestartet mit wärmenden Stiefeln, Decken und Pullis für die Menschen in Orten an der ukrainischen Kriegsfront im Südosten – gesammelt von der Johanniter-Hilfsgemeinschaft (JHG) Luxemburg, der JHG Brüssel sowie den Luxemburger Maltesern mit Trierer Johannitern als Fahrer.

Mit einem weiteren großen LKW-Transport Anfang Januar wollen nun die Johanniter Trier und die JHG Luxemburg noch einmal gemeinsam mobil machen: Für Erwachsene und Kinder braucht man in allen Größen vor allem heile dicke Mäntel, Jacken, Hosen (gern gefüttert), Pullover, Winterstiefel, Schals, Mützen, Handschuhe, lange Unterwäsche sowie Decken, Schlafsäcke und Thermomatten.