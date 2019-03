Die Johanniter-Unfall-Hilfe sucht Mitglieder für einen neuen Johanniter-Kundenbeirat. „Wir wollen den Menschen zuhören und die Hilfe bereitstellen, die sie brauchen“, sagt Regionalvorstand Daniel Bialas.

Schwerpunkt der Beiratsarbeit soll im Seniorenbereich liegen. Angehörige sind willkommen. Bei Treffen an zwei bis vier Terminen im Jahr können die Mitglieder des neuen Johanniter-Kundenbeirats innovative Produkte testen und bewerten, bevor sie auf den Markt kommen und durch ihre konstruktive Beurteilung zu Korrekturen und Verbesserungen beitragen. Interessenten sollten aufgeschlossen und neugierig sein sowie Spaß am Testen neuer Produkte und Dienstleistungen haben. Die Gruppe mit Mitgliedern aus Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland trifft sich an wechselnden Orten in den drei Bundesländern. Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich. Fahrt- und Verpflegungskosten werden übernommen. Die erste Zusammenkunft soll im April in Frankfurt sein.

Anmeldung und Info bei Monika Gorny, Telefon 069/366006-601 oder per E-Mail: monika.gorny@johanniter.de