Konzert : Blues in der Karlsmühle Mertesdorf

Mertesdorf Das internationale Trio Jordan Bleu Blues Ninjas spielt am Mittwoch, 18. September, um 20 Uhr in der Karlsmühle in Mertesdorf. Die Band spielt altbekannte Klassiker bis hin zu modernen Bluesinterpretationen.

