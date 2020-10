Trierisch Balaawern : Gold ist Gold

Was ist zurzeit wieder gefragt? Das edelste Metall: Gold. Es heißt auch im Trierischen Gold. An diesem Wort lässt sich schwerlich etwas verändern. Es ist ebenso beständig wie das Metall.

Man findet Gold in Wortverbindungen wie goldegeel, goldgelb oder Goldheewerling für Rosenkäfer, der wegen seines metallischen Glanzes so genannt wird. Ein anderes Tier wird auch vereinnahmt. E Goldfüksi, eine ehemalige Goldmünze. Ett waor ömmer gud, paor Goldfüksjer ömm Saag ze haonn. Oder auch paor Göllen, also goldene Münzen wie Gulden.