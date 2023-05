Rund 10.000 Ehrenamtliche in 477 DRK-Ortsvereinen Deutsches Rotes Kreuz feiert in Trier: 70 Jahre Blutspende in Rheinland-Pfalz

Der erste Blutspendetermin in Rheinland-Pfalz 1953 fand in der damaligen Unterkunft des DRK-Ortsvereins, einer Baracke, dem sogenannten „Schweizer Dörfchen“, statt. Die ersten drei Blutspender, die sich an diesem Tag zur Blutspende zur Verfügung stellten, waren gleichzeitig die Initiatoren des neuen Blutspendezentrums in Trier. Damals wie heute wird die Arbeit des DRK – neben den hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – auch durch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer unterstützt, die beispielsweise bis in die 1980er Jahre hinein das gespendete Blut in den Glasflaschen, in denen es gesammelt wurde, schüttelten, damit es nicht verklumpt.