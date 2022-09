Triers jüngstes Viertel : Jubiläum in Mariahof: Die Gartenstadt über der Stadt wird 60

Die neue Gartenstadt Mariahof in der Zeit um 1962. Unten rechts sind die Bauarbeiten für Häuser auf dem Hütchen zu sehen. Sie gehören zum Stadtteil Heiligkreuz. Foto: TV/TV-Archiv

Trier Vor 60 Jahren sind die ersten Bewohner in den damals neuen Stadtteil Mariahof gezogen. Am Wochenende feiern sie den runden Geburtstag. Wie die Ansiedlung überhaupt entstanden ist und was bei dem Fest geboten wird.