Kirche : 450 Jahre und kein bisschen langweilig

Freuen sich auf das Festjahr der Pfarrei Schweich: Pfarrer Ralph Hildesheim (links) mit dem Jubiläumskalender und Organisator Joachim Wagner mit dem Plakat für das Jubiläumskonzert am Freitag, 29. November. . Foto: Albert Follmann

Schweich Die Pfarrei Schweich hat sich zum Jubiläum ein spannendes Programm einfallen lassen, das für Schweicher und Gäste sogar einige Premieren bereithält. Zum Start am Freitag sind alle Musikvereine und Chöre vertreten.

Ein Pfarrjubiläum bringt man gemeinhin mit einem klassischen Festhochamt in der Kirche in Verbindung, eventuell noch mit einem Sektempfang im Pfarrheim mit den üblichen Dankesworten und einem Blick in die Historie. Dass ein Pfarrjubiläum aber auch überaus spannende und völlig überraschende Aspekte aufweisen kann, die so manches weltliche (Spaß-)Event alt aussehen lassen, beweist die Pfarrei St. Martin Schweich. Sie feiert 450-jähriges Bestehen, zudem wird der Schweicher Kirchenchor 230 Jahre alt und das Vokalensemble St. Martin 30 Jahre. Dass vor 125 Jahren der Grundstein zur heutigen Pfarrkirche gelegt wurde, passt ebenfalls in den Jubiläumsreigen.

Mit Beginn des Kirchenjahres am kommenden Freitag, 29. November (erstes Adventswochenende), startet ein zwölfmonatiger Jubiläumsreigen, der es in sich hat. Geboten wird unter anderem ein Karnevalsgottesdienst, ein Stummfilm mit Orgelbegleitung, eine musikalische Martinsweinprobe mit Winzern und Köchen aus Schweich sowie ein Martinsmarkt, bei dem der Schönfelder Hof und andere soziale Einrichtungen ihre Produkte feil bieten.Ihr Schulprojekt in Benin (Afrika) unterstützt die Pfarrei mit dem Erlös eines Kalenders mit Motiven des Künstlers Alfons Theis aus Schweich. Er hat Kirchen und Kapellen aus der Pfarreiengemeinschaft Schweich gezeichnet. Der Kalender ist zum Preis von sieben Euro ab dem 29. November im Pfarrbüro sowie bei der Sparkasse und der Tourist-Information in Schweich erhältlich.

Auf die Beine gestellt hat das Programm in erster Linie Joachim Wagner, der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Als Sänger und Conférencier (unter anderem moderiert er den Festzug beim Schweicher Stadtfest) hat er seine Beziehungen spielen lassen – und ist selbst überrascht, welche Lawine er losgetreten hat: „Die Resonanz ist überwältigend. Viele Mitwirkende, die wir angesprochen haben, haben die Ideen weitergesponnen und so ist ein tolles Programm herausgekommen.” Und Dechant Ralph Hildesheim ergänzt: „Wir wollen als Pfarrei nichts verdienen und spenden alle Einnahmen für einen guten Zweck.”

Zum Einstieg ins Jubiläumsjahr und zur Einstimmung auf die Advents- und Weihnachtszeit gibt es am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr ein Konzert in der Kirche, bei dem alle Musikvereine und Chöre aus Schweich mitwirken: Kirchenchorgemeinschaft Schweich-Longuich-Fell, Männerchorgemeinschaft, Vokalensemble und Männerensemble St. Martin, Stadtkapelle Schweich und der Spielmannszug der Schweicher Feuerwehr mit seinem Partner-Blasorchester Ehrang. Diakon Herbert Knobloch wird sprechen, die Gesamtleitung hat Dekanatskantor Johannes Klar. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Bereits ab 16 Uhr werden Getränke und kleine Geschenke verkauft. Der Erlös kommt dem Hospiz in Trier zugute.

Die weiteren Veranstaltungen im Jubiläumsjahr der Pfarrei Schweich:

5. Januar 2020: Geistliche Chor- und Instrumentalmusik zum neuen Jahr in der Martinskirche (ab 17 Uhr, Männer- und Frauenensemble St. Martin, Solisten und Professor Wolfgang Seifen an der Orgel, unter anderem Kompositionen von Schubert, Erlös für Kirchenmusik in der Pfarrei).

12. Januar 2020: Neujahrsempfang der Pfarrei mit Festgottesdienst um 10.30 Uhr.

18. Februar 2020: Karnevalsgottesdienst in St. Martin um 18.30 Uhr.

7. Juni 2020: Abendlob um 19 Uhr in St. Martin mit festlicher Musik zum Jubiläum und Empfang im Pfarrheim.

21. Juni 2020: Pfarrfest am Altenheim St. Josef mit buntem Programm für Kinder und Erwachsene. Zum Pontifikalamt wird der Trierer Bischof Stephan Ackermann erwartet.

10. September 2020: Eröffnung geistliche Musiken um 19 Uhr in der Kirche mit dem Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz (Erlös für kulturelle Jugendarbeit in Schweich).

Orgel trifft Stummfilm (noch nicht terminiert), 18.30 Uhr Pfarrkirche Schweich mit Professor Seifen an der Orgel.

6. November 2020: Musikalische und kulinarische Martinsweinprobe (19.30 Uhr Bürgerzentrum Schweich) mit Stadtkapelle, Männerensemble und Kalle Grundmann als Moderator. Für das leibliche Wohl sorgen die Schweicher Winzer und die Küchenchefs Hermann Welter, Wolfgang Haeber und Markus Rosch.

7. November 2020: Martinsmarkt vor der Kirche ab 14 Uhr. Eröffnung um 15 Uhr mit Anschneiden eines Riesenkuchens. Nacht der Musik ab 18 Uhr mit Musik und Gesang an verschiedenen Orten in der Stadt. Die Kirche wird ab 18 Uhr innen und außen angestrahlt, 22.30 Uhr musikalische Abschlussvesper.

8. November 2020: Patronatsfest (Kirmes) mit Festhochamt um 10.30 Uhr. Ab 12 Uhr Kaffee und Kuchen im Pfarrheim (Erlös für Pfarrbücherei) und von 11.30 bis 18 Uhr erster Martinsmarkt vor der Kirche. Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags des Gewerbeverbands bieten soziale Einrichtungen ihre Produkte zum Kauf an.