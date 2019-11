Fastnacht : 50 Jahre Isseler Cultur Verein

Schweich Der Isseler Cultur Verein (ICV) startet am Samstag, 23. November, um 20 Uhr unter dem Motto „50 Jahre ICV – Damals wie heut´– närrische Leut´“ in seine Jubiläumssession. Die Veranstaltung findet in der vereinseigenen Narrhalla (ICV-Halle in der Schulstraße in Schweich) statt, der Eintritt ist frei.

