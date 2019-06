Rundgang : Jüdisches Künstlerleben in Trier

Trier Das Emil-Frank-Institut bietet am Freitag, 14. Juni, einen Rundgang auf den Spuren der 1944 in Auschwitz ermordeten jüdischen Kunstgewerblerin Adele Elsbach an. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Stadtmuseum Simeonstift in Trier.

