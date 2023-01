Karneval : KV Blau-Weiß 09 Ehrang: Karnevalsurgestein Jürgen Haubrich feiert Jubiläum in der Bütt

Seit mehr als 50 Jahren Büttenredner beim Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 Ehrang: Jürgen Haubrich (rechts), hier zusammen mit seinem Bütt-Partner Willi Feil. Foto: Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ 09 Ehrang

Trier-Ehrang Literarischer Leistungsreport: Seit mehr als 50 Jahren unterhält der Mann vom Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 Ehrang die Jecken.

Die Liste der Büttenredner bei den Kostümsitzungen des Theater- und Karnevalsvereins Blau-Weiß 09 Ehrang in den vergangenen 50 Jahren ist lang. Viele unverwechselbare karnevalistische Redner belebten seither die Sitzungen in der Bütt. Ein Urgestein unter ihnen ist der erste Vorsitzende Jürgen Haubrich. Im Jahr 1975 waren Jürgen Haubrich und Evi Krüger das Ehranger Prinzenpaar.

Seinen ersten offiziellen Auftritt hatte Haubrich beim ersten „blau-weißen“ Ordensfest am 22. Januar 1972 in der heute nicht mehr vorhandenen Bahnhofsgaststätte, in der er einen Prolog zur 20-jährigen Wiedergründung des Vereins nach dem Zweiten Weltkrieg zum Programm beisteuerte. Es folgten Prologe für mehrere Ordensfeste sowie Karnevalseröffnungen in den 1970er Jahren.

Mit dem Vortrag „En Ehriker Scholjung von 1910“ folgte sein erster Büttenauftritt bei der Prunksitzung am 29. Januar 1972, den er bis 1988 insgesamt 16 Mal in Ehrang und auswärts auf die Bühnen gebracht hat. Eine Neuauflage folgte 2002 für den Mundartabend.

Bis 1980 schrieb er jeweils zwei neue Büttenreden in jeder Session, ab 1981 weiterhin jährlich jeweils eine neue Büttenrede – manchmal auch zwei. So sammelten sich bis 1990 insgesamt 32 Büttenreden, die alle von ihm selbst mehrfach in Ehrang und außerhalb des Orts vorgetragen wurden.

Spitzenreiter war „Ein Karnevalist“ aus dem Jahr 1988 mit in Summe 18 Auftritten bis zum Jahr 2000, bevor er 2009 noch einmal eine Neuauflage mit zwei Auftritten auf die Bühne brachte.

Mit am bekanntesten: Als „Ehriker Viezbrieda“ haben Haubrich und der heute 84-jährige Willi Feil Zwiegespräche in urigem Ehranger Platt auf die Bühne gebracht und 40 Jahre lang das Programm der „blau-weißen“ Kostümsitzungen bereichert. Oft mit einem besonderen Einstiegsthema, das sich auch in der Verkleidung zeigte.

Als sie sich 2017 aus der Bütt verabschiedeten, haben sie als Vermächtnis der „Ehriker Viezbrieda“ einen Mundartstammtisch ins Leben gerufen, der bis zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 sieben Mal stattgefunden und sich reger Beteiligung erfreut hat. Bei den regelmäßigen Stammtischrunden wollen sie nicht nur ihr segensreiches Wirken für die Mundart in dem Stadtteil auf andere Weise fortsetzen, sondern zugleich dafür sorgen, dass dieses Stück kultureller Eigenständigkeit weiter erhalten bleibt.

Eine echte Glanzleistung erbrachte Jürgen Haubrich auch für andere. Seit 1972 schrieb er mehr als 80 Büttenreden und Vorträge für 25 andere Aktive, davon die meisten in den 1970er und 1980er Jahren.

Auf dem schöpferischen Höhepunkt verfasste er bis zu sechs neue Vorträge in einer einzigen Session und zwischen 1972 und 2019 rund 150 Reden für Prinzenpaare inklusive närrischer Paragraphen – davon 110 in zehn Jahren bis 1982.

In seiner Zeit als Sitzungspräsident von 2002 bis 2006 hielt er Ansprachen und Ansagen sämtlicher Karnevalsveranstaltungen.

Ungezählt sind die Verse und Gedichte zu Jubiläen oder Besuchen bei befreundeten Karnevalsvereinen/-gesellschaften sowie zu runden Geburtstagen und sonstigen persönlichen Anlässen von Vereinsfreunden. Auch seine Arbeitskollegen bei der Kreisverwaltung, bei der er 46 Jahre beschäftigt war, und sogar der Landrat selbst haben gerne auf seine Fähigkeiten zurückgegriffen.

Neben seiner Tätigkeit im Theater- und Karnevalsverein Blau-Weiß 09 Ehrang moderierte Jürgen Haubrich von 1988 bis 2006 insgesamt 17 Ehranger Mundartabende der CDU Ehrang/Quint, ergänzt um eigene Programmbeiträge, 2018 übernahm er die Moderation des ersten Ehranger Heimatabends des Vereins Ehranger Heimat. Eindrücke von Jürgen Haubrich aus vergangenen Jahren zeigen die karnevalistischen Bildergalerien auf www.blau-weiss-ehrang.de/bildergalerien.

Blau-Weiß Ehrang lädt zur ersten Kostümsitzung flutbedingt in die Ausweichnarrhalla ein. Motto: „Durch das Neue stets das Gute“: Samstag, 28. Januar, um 19.11 Uhr in der Mehrzweckhalle Auf der Kipp (Schulturnhalle) am Biewerbach in Trier-Biewer. Die zweite Sitzung folgt am Samstag, 11. Februar. Vorverkauf immer mittwochs, 14 bis 17 Uhr, im Bride to be Brautstore by design Maria, Quinter Straße 57 a, Trier-Ehrang.

(Von TV-Redaktion)