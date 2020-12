Schicksal : Ein Weihnachtsgruß ins Jenseits

Jürgen Pfeiffer hat die für ihn geplante Weihnachtsüberraschung nicht erleben können: Raimund Ackermann mit Eintracht-Frankfurt-Wimpel am Grab des kürzlich Verstorbenen. Foto: Roland Morgen

Trier Corona-Auwirkungen und der Tod haben einen Strich durch die Rechnung gemacht: Die Geschichte von Jürgen Pfeiffer, der sich auf ein besonderes Weihnachtsgeschenk von Freunden freute, aber das Fest nicht mehr erlebt.

Jürgen Pfeiffer, Schützling der Lebenshilfe Trier, hatte zwei Hobbys, denen seine große Leidenschaft galt: Schlager- und Rockmusik hören – und Fußbälle sammeln. Seine CD-Sammlung bestand vor allem aus Geschenken von zwei bekannten Trierern: Heribert Schmitt (68) alias Harry Hut und Raimund Ackermann (65), ehemaliger Streetworker. Sie versorgten ihren Kumpel über viele Jahre hinweg mit Tonträgern von Udo Jürgens bis Bruce Springsteen.

Zu seinem 67. Geburtstag am 3. August hatte Pfeiffer einen besonderen Wunsch. Ein Fußball von einem Bundesligisten sollte es sein, mit Vereinswappen drauf und Unterschriften von Spielern und Trainer. „Das kriege ich ich hin“, kündigte Raimund Ackermann an. Schließlich ist er mit Harald Kohr (58) befreundet, der früher für Eintracht Trier und den 1. FC Kaiserslautern stürmte und Vater des Eintracht-Frankfurt-Profis Dominik Kohr (26) ist. „Das kriegen wir hin“, meinten auch die Kohrs. Doch es stellten sich unverhoffte Schwierigkeiten ein. Denn der gewünschte Ball ist ein spezielles Exemplar. Keiner von denen, die beim Training oder in Spielen zum Einsatz kommen, sondern einer, der nur im Fan-Shop der Frankfurter Eintracht erhältlich ist. Doch der war wegen der Corona-Pandemie seinerzeit bis auf weiteres geschlossen.

So freute sich Jürgen Pfeiffer an seinem Geburtstag nicht über den Ball, wohl aber über die Ankündigung, dass er den dann eben zu Weihnachten bekommen werde. Harald Kohr: „Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben.“

Vorfreunde als schönste Form der Freude: „Jürgen war wirklich happy darüber, dass wir weiter an der Erfüllung seines Wunsches arbeiteten. Es sollte der 20. und letzte Ball seiner Sammlung werden, auf die er sehr stolz war. Und Weihnachten kommt ja schneller als man denkt. Darin waren wir uns mit Jürgen einig.“

Dann überschlugen sich die Ereignisse. Jürgen Pfeiffer baute gesundheitlich ab, zeigte Erschöpfungszustände und wurde zusehends schwächer. Nach eingehenden Untersuchungen wurde er am 13. Oktober im Trierer Bürderkrankenhaus am Herzen operiert. Diesen Eingriff überstand er gut. So schien es wenigstens zunächst. Doch einer plötzlich auftretende Sepsis (Blutvergiftung) konnte sein geschwächtes Immunsystem nicht mehr Herr werden. Jürgen Pfeiffer starb am Freitag, 16. Oktober, im Alter von 67 Jahren. Die Urne mit seiner Asche wurde am 30. Oktober auf dem Friedhof St. Matthias in Trier-Süd beigesetzt.

„Er war ein sehr lebensfroher Mensch. Er liebte es, mit uns zusammen zu sein. Sein plötzlicher Tod hat uns alle sehr betroffen gemacht. Wir werden ihn nie vergessen“, schrieben die Mitbewohner und Mitarbeiter des Lebenshilfe-Wohnheims in der Trierer Petrusstraße, in dem Jürgen Pfeiffer seit 1980 gelebt hatte, in ihrem Nachruf im TV.

Jürgen Pfeiffer (1953-2020). Foto: Privat Foto: Pirvat/Privat

