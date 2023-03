Projekt bei „Jugend forscht“ Haare ab für den Schutz der Meere

Info

Organisationen wie „HAIR HELP the Oceans (Haare helfen den Ozeanen)“ in Deutschland oder „Coiffeurs justes“ in Frankreich sind bereits dabei, die Idee der Haarfilter großflächig in die Tat umzusetzen. Über den „Salonfinder“ auf der Internetseite von HAIR HELP the Oceans werden alle Partnersalons in Deutschland, Österreich und der Schweiz angezeigt. Diese Friseure sammeln die Haare ihrer Kunden und senden sie an die Organisation.

Partnersalons in der Region:

Sonja Junk Haarkultur, Salmtal (Bernkastel-Wittlich)

Die Schönmacherinnen, Fisch (Trier-Saarburg)

Friseur-Kosmetik-Salon Haarmonie, Palzem (Trier-Saarburg)

Raskopp Hair & Beauty, Betzdorf (Luxemburg)