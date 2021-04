Verwaltung : Jugendamt und Sozialamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ziehen in Metternichstraße

Jugendamt und Sozialamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg ziehen in Metternichstraße

Trier Das Jugendamt und das Sozialamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg beziehen im April neue Räumlichkeiten in der­ Metternichstraße 33a in Trier-Nord. Dort wurden neue Büroräume im ehemaligen „Kornspeicher“ der Firma Romika geschaffen.

Der Umzug vom Kreishaus am Willy-Brandt-Platz in das neue Domizil findet in der Zeit vom 12. bis 22. April statt.