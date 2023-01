Eltern und Mitarbeiter verunsichert : Kündigung! Hort Heiligkreuz soll nach 30 Jahren raus aus seinen Räumen in der Grundschule

Das 1909 gebaute Heiligkreuzer Schulhaus wurde 1939 und 1956 erweitert. Jetzt ist der Platz wieder knapp - zumal 1990 ein Hort mit in das Schulgebäude eingezogen ist. Foto: Tv/Harald Jansen

Trier Die Grundschule Heiligkreuz wächst. Der seit mehr als 30 Jahren im Schulgebäude untergebrachte Hort soll dafür Räume freimachen. Wie geht es weiter für die 51 Kinder und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?

Nur wenige Tage vor Weihnachten landete das Schreiben im Briefkasten des gemeinnützigen Vereins „Tina“. „Kündigung der von Ihnen für den Hort genutzten Räume im Schulgebäude Rotbachstraße 21“ ist das von Triers Sozialdezernentin Elvira Garbes unterzeichnete Einschreiben überschrieben. Weil die Grundschule Heiligkreuz beabsichtige, Ganztagsschule zu werden, bestehe „zusätzlicher Raumbedarf“, erläutert die Dezernentin den Rausschmiss. Die Stadt müsse dem Hort Heiligkreuz – der seit 1990 in dem Gebäude untergebracht ist – daher kündigen. Das Rathaus „prüfe“ zwar, ob Ersatzräume zur Verfügung gestellt werden können. Darauf, dass für den Hort mit seinen 51 Kindern und die insgesamt knapp 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Tina e.V. tatsächlich eine andere Unterkunft gefunden wird, habe der Verein allerdings keinen Anspruch.

Das Platzproblem zwischen Grundschule und Hort ist seit Langem bekannt. Die Kündigung kurz vor Weihnachten überraschte den Trägerverein allerdings. An die Öffentlichkeit ging der Hort nicht – in der Hoffnung, mit der Stadt noch gütlich eine andere Lösung zu finden. Auch jetzt will sich Christina Tittelbach, Vorsitzende des Tina e.V., erst mal nicht zu der Sache äußern.

Tatsächlich hat die Stadt am Montag, 16. Januar, kurzfristig und überraschend eine neue Marschrichtung eingeschlagen. Nur gut drei Wochen nach der Kündigung scheinen die seit langem gesuchten möglichen Ersatzräume plötzlich vom Himmel gefallen zu sein. Am Montag habe die Verwaltung eine „Vorprüfung“ des möglichen Alternativstandorts vorgenommen, demnächst soll der Trägerverein Tina zu einer Begehung eingeladen werden, teilt das Presseamt auf Volksfreund-Nachfrage jedenfalls mit. Die Kündigungsfrist hat die Stadt gleichzeitig bis zum 31. Dezember 2023 verlängert.

Unter den Eltern der 51 Hort-Kinder herrscht Verunsicherung. Werden keine Ersatzräume gefunden, können Mütter und Väter sich nicht mehr sicher sein, Ende des Jahres noch einen Betreuungsplatz zu haben. Kathrin Hülsmann, Vorsitzende des Elternausschusses, gibt sich gegenüber dem Volksfreund allerdings entspannt. Ja, die Eltern seien verunsichert, räumt die vierfache Mutter ein. „Aber es gibt durchaus die Zuversicht, dass wir alle gemeinsam es nun schaffen werden, eine vernünftige Lösung über das Jahresende hinaus zu finden.“ Aus Sicht der Stadt besteht derzeit ebenfalls „keine Notwendigkeit für Eltern, dem Hort zu kündigen oder sich neue Plätze zu suchen“, teilt das Jugendamt mit.

Bei den Mitarbeitern des Tina e.V. dürfte die Bestürzung trotzdem groß sein. Ohne feste Aussicht auf Betriebsräume über das Jahresende hinaus, bliebe dem Verein nichts anderes übrig, als einen Sozialplan aufzustellen und demnächst Kündigungen im insgesamt knapp 30-köpfigen Team der beiden Vereinshorte Heiligkreuz und Barbara auszusprechen.

Am Dienstag, 17. Januar, tagt der zuständige städtische Jugendhilfeausschuss. Das neue Ampel-Bündnis im Stadtrat aus Grünen, SPD und FDP will die Stadt verpflichten, bis spätestens Juni 2023 neue Räume für den Hort Heiligkreuz und auch für den Hort Trier-Nord, der unter einem ähnlichen Platzproblem leidet, zu finden (der Volksfreund berichtete).

Die übrigen Fraktionen haben einen anderen Vorschlag. Jutta Albrecht, sozialpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, erklärt: „Die Stadt sollte die Räume, die der Hort aktuell in der Grundschule Heiligkreuz nutzt, dafür konkret umwidmen. Für den wachsenden und zusätzlichen Raumbedarf der Schule muss dann ein Anbau geschaffen werden, für den Trier dann Schulbaumittel vom Land beantragen kann.“ Dann wäre Platz für alle da am gewohnten Standort. Ohne feste Umwidmung der bisherigen Schulräume für den Hortbetrieb sei die Mittelbeantragung und damit der Schulausbau dagegen schwierig. „Denn dann würde das Land immer sagen, dass die Schule ja eigentlich genügend Räume hat – ohne den Hort-Betrieb“, erklärt Albrecht, die sich zusammen mit Mitstreitern seit Sommer 2022 dafür engagiert, dass eine Lösung für das Platzproblem gefunden wird.

Laut Stadtverwaltung erlaube das Schulgesetz eine fixe Umwidmung von Schulräumen für eine andere Nutzungen allerdings nicht ohne Weiteres. Dazu komme, dass Trier sich auch bei einer Bezuschussung aus Mainz an einem neuen Schulanbau finanziell beteiligen müsste. Die Finanzaufsicht des Landes könnte es untersagen, Millionen in die Hand zu nehmen, um eine Schule auszubauen, obwohl in dieser Räume grundsätzlich noch zur Verfügung gestellt werden könnten, gibt das Rathaus zu bedenken.