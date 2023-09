Ein Raum für die Jugendlichen in Trier Jugendcafé am Bunker: Kostenlos kicken, zwanglos zusammenkommen

Plötzlich war er da: der farbenfroh besprühte Bauwagen direkt neben dem Hochbunker am Augustinerhof. Davor stehen Tische und Bänke, etwas weiter hinten sogar Liegestühle. Ein Schild verrät: „Jugendcafé am Bunker. Kein Konsumzwang“. Was ist das Besondere an dem Café? Und warum wird es Ende Oktober wieder verschwinden?