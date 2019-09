Kultur : Bunt, schnell, melodisch und laut

Die erfahrene Band Brightside Delight aus Trier um den Sänger Elias Beuren gewinnt den Bandcontest. Foto: Mechthild Schneiders

Trier-West Kunst, Sport und Musik: Das erste Trierer Jugendkulturfestival hat gezeigt, wie vielfältig sich junge Künstler in der Stadt und im Umland ausdrücken. In Europäischen Kunstakademie und Skaterhalle luden Jugend- und Kultureinrichtungen zum Mitmachen und einem Bandcontest ein.

Mit einem spitzen Meißel ritzt Milli Muster in den weißen Stein. Ganz konzentriert schafft die Neunjährige ein kleines Kunstwerk, dass sie sich anschließend mit einem dunkelblauen Band um den Hals hängt. Elf Kinder nutzen gleichzeitig das Angebot der Jugendeinrichtung Don Bosco beim ersten Trierer Jugendkulturfestival (Jukufe) im Hof der Europäischen Kunstakademie (EKA) in Trier-West. Sie raspeln, sägen, feilen, bohren und ritzen Speckstein. Unter ihren Händen entstehen Tiere, Sterne und kleine Anhänger.

„Wir wollen zeigen, wie groß das Spektrum der Jugendkultur in Trier ist“, sagt Mitorganisator Dirk Mentrop vom Exhaus. Es reiche von Sport über Kunst bis Musik, aber auch die Kleidung gehöre dazu: „Wir sehen den Begriff weiter.“ An diesem Samstag stellen sich die Träger vom AK Offene Jugendarbeit mit Infoständen und Angeboten vor. Hervorgegangen ist das Jukufe aus dem Musikaktionstag beziehungsweise dem Jugendkulturtag, die ab 2013 in Exhaus und Mergener Hof stattfanden.

Info Der Bandcontest des Jugendkulturfests Vielfältig wie die Jugendkultur der Stadt ist auch die junge Musikszene, wie sich beim Bandcontest im Rahmen des Jukufe zeigt. Fünf Bands aus unterschiedlichen Genres – von Pop über Rock und Punk bis zu Hip Hop – unterhalten die Gäste. Eine schwierige Aufgabe für die fünfköpfige Jury aus dem Exhaus. Das Rennen macht dann doch die erfahrene Band Brightside Delight aus Trier, die schon auf dem Lott-Festival aufgetreten ist. Die fünf Musiker bringen ihre Zuhörer mit Soul und Funk und einer professionellen Performance zum Tanzen. Downhill from here (Trier/Hermeskeil) überzeugen Zuhörer und Jury mit Pop-Punk und landen auf Platz zwei, gefolgt von der Rockband Suicide Sailor (Riegelsberg/Saarland), Reeze und der siebenköpfigen Poprock-Band Fresh Dumblefour aus Trier. Besonderen Respekt verdient der Rapper Reeze (Maurice Wolinsky). Der 16-Jährige aus Ferschweiler steht nicht nur als Einziger alleine auf der Bühne, für ihn ist es auch der erste größere Auftritt. „Bisher habe ich nur ein oder zwei Tracks gesungen“, sagt er. Dieses Mal hat er acht vorbereitet, der älteste ist bereits vier Jahre alt. Ergreifend sein Song über einen Freund, der sich das Leben genommen hat. „Wir waren in der gleichen emotionalen Lage“, erklärt Wolinsky. Der Track habe ihm geholfen, den Verlust zu verarbeiten. Bei einem Schulfest habe er schon vor 500 Leuten gesungen, sagt der Hip Hopper. „Dieser Auftritt hier ist für mich viel wichtiger.“

„Mit Speckstein arbeiten ist einfacher als Graffiti malen“, sagt Milli. Zuvor hatte sie ein Gemälde an die Rückwand der Skaterhalle gesprüht. Drinnen geht es den ganzen Tag rund. Gut 50 junge Menschen ab sechs Jahren rasen auf Rollern, Inlinern, Skateboards, BMX- oder Mountainbikes über die Rampen, zeigen Sprünge und auch Salti.

„Ich habe heute viele junge Gesichter gesehen“, sagt Florian Faust vom Projekt X, „und auch Leute, die sonst nicht hier sind.“ Die 20 Roller und anderen Fahrzeuge des Vereins seien alle ausgeliehen gewesen. Insgesamt mehr als 120 Sportler zählt der Verein an diesem Samstag.

Faust ist auch einer der vielen jungen Künstler, die ihre Werke in der Kunsthalle der EKA ausstellen. Sein Metier: die Fotografie. Auch Gemälde und Zeichnungen sind zu sehen, Fresken, Mosaikarbeiten und Installationen – alles entstanden in Workshops in den Jugendzentren Auf der Höhe, Don Bosco, MJC und der EKA.

„Die Kunsthalle sieht heute ganz anders aus“, freut sich Gabriele Lohberg, Leiterin der EKA. „Mit der Ausstellung wollen wir die Leistung der Kinder und Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen, ohne sie zu werten.“ Dennoch: „Manche Besucher glauben nicht, dass die Werke von jungen Künstlern geschaffen wurden“, sagt Lohberg. Die Ausstellung werde werde gut angenommen und zeige, wie wichtig die Stadtteilarbeit vor Ort auch für die Kunst sei. Auch Klara (14) und ihre Freundin Marie (15) finden sie interessant.

Eveline aus Ehrang gefällt das vielfältige Angebot des Jukufes: Die 15-Jährige bemalt eine Jutetasche, singt Karaoke, spielt Fußball und klettert. An einem Tisch spielen Alt und Jung beim Jugendtreff Ehrang/Quint Schach. Daneben bietet die Künstlerin Jehan Abuaffar freies Malen an. Sportlich geht es auf dem Hof der Skaterhalle zu. Dort spielen Jugendliche Basketball, die Jüngeren stapeln Getränkekisten und klettern gut gesichert hoch hinaus.

Musikalischer Höhepunkt ist das Konzert des Trierer Rappers D.M.O. auf der Open-Air-Bühne im Anschluss an den Bandcontest der jungen Musiker (siehe Info), die von den Zuhörern lauten Applaus erhalten.

Die Vielfalt des künstlerischen Ausdrucks von Kindern und Jugendlichen in Trier zeigt die Ausstellung in der Kunsthalle. Foto: Mechthild Schneiders. Foto: Mechthild Schneiders