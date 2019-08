Kirche : Jugendliche aus dem Bistum Trier tun was fürs Gemeinwohl

Jugendliche aus dem Bistum Trier tun was fürs Gemeinwohl

Bei diesem Gottesdienst wurden rund 200 junge Menschen in ihr Freiwilliges Soziales Jahr oder in den Bundesfrei­willigendienst entsendet. Foto: Bistum Trier

Trier (red) Rund 200 Jugendliche, junge Frauen und Männer aus dem Bistum Trier haben am 1. August gemeinsam mit Jugendpfarrer Christian Heinz den Start in ihren Freiwilligendienst mit einem Entsendegottesdienst unter dem Motto „Shine a light“ im Trierer Dom gefeiert.

Sie werden entweder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) in unterschiedlichen sozialen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen, Kliniken, Alten- und Pflegeheimen oder der Behindertenhilfe in Rheinland-Pfalz und im Saarland absolvieren. Begleitet werden sie dabei von den Sozialen Lerndiensten im Bistum Trier und der Marienhaus Holding GmbH Waldbreitbach.

Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos Shine a light! – Wirf ein Licht! wünschte Jugendpfarrer Christian Heinz den Freiwilligen „erhellende Momente und erhellende Erfahrungen“ im kommenden Jahr. „Licht ist dazu da, sich selbst und den Mitmenschen zu sehen.“ Es ginge darum, selbst ein Licht für diese Welt zu sein – aber nicht, um bewundert zu werden, sondern damit auch andere an diesem Licht teilhaben könnten, erklärte er mit Bezug auf das Evangelium nach Matthäus. „Oft reicht es aus, einfach für den anderen da zu sein. Und genau das werdet ihr in den nächsten Monaten eures Dienstes erfahren. Ihr werdet erleben, dass andere zu euch kommen und sagen: ‚Du bist ein Lichtblick für mich‘. Ich wünsche euch, dass ihr erkennt, dass jeder Mensch, auch wenn er euch zunächst schwierig oder komisch vorkommt, ebenso wie ihr dieses Leuchten in sich trägt.“