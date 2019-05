Bistum : 72 Stunden für die gute Sache

Eine Gruppe aus Neuerburg in der Eifel möchte den örtlichen Spielplatz ausbessern und farbenfroher gestalten. Foto: Helmut Thewalt. Foto: TV/Helmut Thewalt

Trier Tausende Jugendliche engagieren sich an der Bistums-Aktion wieder für soziale Projekte.

/ In knapp zwei Wochen ist es so weit: Über 3 700 Kinder und Jugendliche aus dem Bistum Trier engagieren sich dann bei der deutschlandweit größten Sozialaktion ehrenamtlich: der 72-Stunden-Aktion des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Vom Insektenhotel über Recycling-Projekte, von einem Musizier-Marathon über die Renaturierung eines Fischteichs oder das Aufstellen von Demokratiebänken mit Bezug auf die Europawahlen. Die jungen Leute engagieren sich in ihren Projekten für Themen wie Ökologie, Inklusion, Demokratie oder das Zusammenleben der Generationen.

„Wir freuen uns sehr über den großen Tatendrang und die Motivation bei den angemeldeten Kindern und Jugendlichen in unserem Bistum“, sagt BDKJ-Diözesanvorsitzende Susanne Kiefer. „Die Spannung steigt, denn viele Gruppen werden erst am Donnerstag um 17.07 Uhr ihre Aufgabe erhalten, die es in 72 Stunden umzusetzen gilt.“ Gemeinsam mit ihrem Kollegen Rainer Schulze, der für das Saarland zuständig ist, organisiert Kiefer mit den Gruppenleitern vor Ort seit Monaten die Aktion. „Die jungen Leute möchten mit ihrem Engagement die Welt ein Stückchen besser machen, indem sie sich für andere einsetzen, sich mit politischen Themen auseinandersetzen und gemeinsam etwas Großes schaffen“, sagt Kiefer. Jugendverbände, Messdiener, katholische Jugendgruppen und auch Gruppen aus Caritas-Einrichtungen oder von Jugendfeuerwehren werden sich beteiligen.

Mit dabei ist auch eine Gruppe aus Neuerburg in der Eifel, die den örtlichen Spielplatz ausbessern und farbenfroher gestalten will. Katrin Reißberg, die Verantwortliche vor Ort, findet besonders schön, dass sechs geflüchtete Jungen aus der von ihr geleiteten Caritas-Wohngruppe Marienheim gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr anpacken werden. „Von unseren zehn Jugendlichen haben sich sechs gemeldet, um hier in ihrer neuen Wahlheimat etwas auf den Weg zu bringen und sich mit ihrem Engagement in der Gesellschaft einzubringen.“ Für Reißberg ist das auch ein deutliches Signal gegen die Negativ-Schlagzeilen und Vorurteile gegen Flüchtlinge. Der 17-jährige Ali Reza Shefahi, der vor drei Jahren nach Deutschland kam, beschreibt das Projekt: „Eigentlich ist es schön dort beim Spielplatz, da gibt es daneben auch einen Fußballplatz, aber oft sind gar keine Kinder da, weil es alles bisschen trist ist.“ Gemeinsam mit dem 19-jährigen Iraner Erfan Nezhadhaddad und den anderen aus der Projektgruppe „Neuerburg International – Bunt macht bunt“ haben sie sich deshalb einiges vorgenommen: Gerüste abschleifen und bunt streichen, die Bänke ausbessern, Grünanlagen auf Vordermann bringen und vielleicht sogar Palettenmöbel bauen. 30 Jugendliche zwischen zehn und 21 Jahren sind mit von der Partie.

Die 72-Stunden-Aktion ist nicht das erste Mal, dass sich Ali und Erfan engagieren. Ali begleitete schon zwei Mal die inklusive Ferienfreizeit Cari-Kids als Betreuer, und Erfan ist vor einem Jahr zum Christentum konvertiert und hilft seitdem in der Kirche, singt im Kirchenchor und begleitet als Übersetzer einen anderen Flüchtling. „Ich fühle mich hier daheim, denn Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl“, sagt er.