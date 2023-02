Fitness und Gesundheit : Jugendliche im Fitnesswahn: Wann der Körperkult gefährlich wird

Trier Immer mehr junge Erwachsene zieht es ins Fitnessstudio – auch in Trier. Mit Krafttraining zum Traumkörper. Proteinpulver und Nahrungsergänzungsmittel sollen dabei helfen. Ab wann wird der Körperkult gefährlich?

Bis zu fünf Mal in der Woche geht Ole ins Fitnessstudio. Er ist 21 Jahre alt und macht seit über fünf Jahren regelmäßig Kraftsport. Das sieht man dem Sportstudenten auch an. Er hat ein breites Kreuz, muskulöse Oberarme und ein definiertes Sixpack, zeigt er uns auf einem Foto. Momentan sei er aber in der Massephase. Das heißt, er legt bewusst an Körpergewicht zu.