Podiumsdiskussion des Jugendparlaments : Jugendliche locken Politiker aus der Reserve

Trier Knapp drei Wochen, bevor der Stadtrat neu gewählt wird, haben sich alle Fraktionen bei einer Podiumsdiskussion des Jugendparlaments vorgestellt. In vielen Themen könnten die Meinungen nicht weiter auseinandergehen.

Michael Frisch (AfD) sah das ähnlich. Im Wahlprogramm der AfD wird der Einsatz von Schutzmännern vor Ort vorgeschlagen. Darüber hinaus fordert er, dass straffällige Asylbewerber zügig in ihre Heimat zurückgeführt würden. „Das ist für mich selbstverständlich“, so Frisch.

Wolf Buchmann, Teil des Spitzenduos der Grünen, sieht jedoch die Zeit ticken. „Wir haben noch zehn Jahre Zeit etwas zu ändern“, betonte er mehrfach. Daher forderte er vor allem eine Verbesserung des Fahrradnetzes. „Wären die Autofahrer in der Situation, in der die Radfahrer hier sind, würde die Revolution drohen“, gab er zu bedenken.

Auch ganz andere Konzepte kamen auf den Tisch: Zur Verbesserung der Parksituation setzt die SPD auf Park-and-Ride-Parkplätze außerhalb der Stadt. Tobias Schneider, FDP-Spitzenkandidat, blickte nach Luxemburg, wo schon heute ein autonomer Bus fährt und Buchmann regte an, ernsthaft eine Seilbahn von Tarforst herunter in die Stadt zu prüfen; in Koblenz funktioniere das bereits. Im Anschluss mussten sich die Politiker den Fragen des überwiegend jungen Publikums in der Aula des Angela-Merici-Gymnasiums erwehren. An einzelnen Ständen konnte dann auch persönlich diskutiert werden.