Demokratie : Wo die Trierer Jugend etwas bewirken kann

Die Wahl zum Jugendparlament findet am 26./27. November sowie am 5./6. Dezember statt. Wahllokale gibt es in vielen weiterführenden Schulen sowie in der Geschäftsstelle des JuPa. Wahlberechtigt sind alle Jugendlichen, die am 26. November 2019 zwischen 10 und 17 Jahren alt sind und ihren Wohnsitz in der Stadt Trier haben.

Weitere Informationen im Internet unter der Adresse

www.jugendwahl-trier.de