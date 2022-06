Ankreuzen und Themen bestimmen : Jugendparlament Trier befragt seine Wähler

(red) Was bewegt die Jugendlichen der Stadt Trier? Diese Frage stellte sich das Trierer Jugendparlament (JuPa) zu Beginn der sechsten Legislaturperiode.

Um die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen in Trier in ihrer Arbeit entsprechend zu vertreten, möchte das JuPa in direkten Kontakt und Austausch mit Jugendlichen treten. Dazu erstellte das Jugendparlament eine digitale Fragebogenaktion (https://nx11320.your-storageshare.de/apps/forms/xk2w6J3WD325anJt]). Er ist in verschiedene Abschnitte unterteilt: Schule, Mobilität, Digitalisierung und soziale Angebote für Jugendliche. Es geht um die großen Themen unserer Zeit, bei denen auch die Perspektive der nächsten Generation zählt.