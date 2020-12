Ehrenamt : Bücherzelle in Kasel leergeräumt

Der Bücherschrank in Kasel ist mehrmals leer geräumt worden. Die Verantwortlichen appellieren an die Nutzer, die Bücher nach Gebrauch wieder einzustellen. Foto: Esther Jansen

Kasel Jugendring klagt über Rücksichtlosigkeit und sieht das Projekt gefährdet.

In der jüngsten Vergangenheit habe sich dieses aber gravierend geändert. Es sei mittlerweile drei Mal geschehen, dass Leute die Vorgehensweise missachtet hätten. In der Nacht vom 15. August auf den 16. August, gegen 0.30 Uhr, sei ein Auto vorgefahren. Es sei besetzt gewesen mit einem jungen Pärchen, habe auf dem Schulhof geparkt und in aller Seelenruhe die Regale leer geräumt. Sie hätten 30 bis 50 Bücher in ihren VW-Golf geladen. Hierbei seien sie von Anwohnern beobachtet und fotografiert worden.