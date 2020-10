Jugendarbeit : Nun hat die Blechbüx in Schweich geöffnet

Die Bechbüx in Schweich ist ein neuer Treffpunkt für junge Menschen in Schweich. Foto: TV/Privat

Schweich (red) Nachdem die Stadtjugendpflegerin Lisa Petri mit ihrem Team die vergangenen Wochen damit verbrachte, das Jugendzentrum Blechbüx in Schweich und deren Außengelände für die Eröffnung herzurichten, war es nun so weit.

Zu Beginn richteten Stadtbürgermeister Lars Rieger und Lisa Petri ein paar kurze Worte an die Gäste. Der Stadtbürgermeister bedankte sich bei Petri für ihre Arbeit an der Blechbüx und war begeistert, was man aus zwei schlichten Containern machen kann. Zudem appellierte Rieger an die Zielgruppe, die Räume aktiv zu nutzen und mitzugestalten sowie Werbung dafür zu betreiben, damit das volle Potenzial des Orts ausgeschöpft werden kann.