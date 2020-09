Jugend : Blechbüx-Start am 24. September mit Open-Air-Konzert

Schweich Das Jugendzentrum in Schweich eröffnet am Donnerstag, 24. September, seine Blechbüx (der TV berichtete) mit einer Open-Air-Veranstaltung. Mit dabei sind dieBand Sweat like Chianti und das Duo Hennich & Hanschel.

Stadtbürgermeister Lars Rieger eröffnet das Jugendcafe und den Veranstaltungsraum in den Schlimmfuhren in Schweich ab 17 Uhr. Auch eine Besichtigung der Blechbüx – mit Alltagsmaske – ist möglich. Der Eintritt ist frei.