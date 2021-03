Freizeit : Jugendzentrum macht Angebote für Freizeit, Bildung und Berufswahl

Trier-Euren Die Einrichtung in der Trierer Ottostraße informiert über aktuelle Workshops und mittelfristige Planung. Für das Sommerferienprogramm sind Anmeldungen möglich.

Das Jugendzentrum in Trier-Euren in der Ottostraße 5 in Trier bietet auch in der aktuellen Corona-Situation eine breite Palette an Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Einerseits sind dies Unterstützungen während der aktuellen Einschränkungen, aber auch Informationen, Perspektiven und Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche nach einer deutlichen Besserung der Pandemie.