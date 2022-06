Jugendarbeit : Ein Treffpunkt für die Region: Was das neue Jugendzentrum in Schweich den jungen Menschen bietet

Im offenen Bereich im neuen Jugendzentrum Schweich steht unter anderem ein Kicker, den die Jugendlichen nutzen können. Stadtjugendpflegerin Lisa Petri und VG-Jugendpfleger Maximilian Kimmlingen probieren den Kicker vorab schon mal aus. Foto: TV/Angelina Burch

Schweich Escape Room, Workshops und 3D-Drucker: Ideen gibt es für das neue Schweicher Jugendzentrum genug. Die ersten wurden in den Räumen bereits umgesetzt. Am Samstag eröffnet der Treffpunkt. Was die Jugendlichen dort erwartet.