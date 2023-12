Erstes Buch mit 19 Jahren Autorin aus Schweich: Julias Reise zur Kinderbuchautorin

Das Manuskript wandert in die Schublade. Nach dem Abitur am Angela-Merici-Gymnasium in Trier hat Julia erst einmal Wichtigeres zu entscheiden, als zu überlegen, was sie mit ihrem Kinderbuch anfangen soll. Die mittlerweile 19-jährige beschließt, sich für ein Bachelor-Studium der Germanistik (Deutsch) und Komparatisik (vergleichende Literaturwissenschaften) an der Universität in Bonn einzuschreiben. Besonders Deutsch fasziniert die junge Frau: „Ich bin ein kleiner Literaturnerd und lese permanent alles. Ich habe schon in der ersten Klasse Bücher verschlungen.“ Fasziniert von schönen, klugen Worten und abenteuerlichen Erzählungen fängt sie schon als Kind an zu schreiben: Lyrik, Reiseberichte, kleine Geschichten... Und jetzt: ein Buch. Es musste wohl so kommen.