Kolumne : Ich freue mich ...

„... auf die nächste Spielstadt ‚Trier um 1800’ in den Kaiserthermen und auf viele Kinder, die spielerisch erfahren wollen, wie das Leben damals war.“

Julia Hein (27), Mannheim, ist nach abgeschlossenem Psychologie-Studium an der Uni Trier weiterhin Mitarbeiterin des Trierer Vereins Mobile Spielaktion, der jährlich in den letzten drei Sommerferienwochen Kinder von sechs bis 14 Jahren in die historische Spielstadt auf der Palästra der Kaiserthermen einlädt. Termin diesmal: 22. Juli bis 9. August (montags bis freitags, 10 bis 16 Uhr). Mehr Infos online unter: