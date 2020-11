Weinwirtschaft : Julia Lübcke als Chefin der Bischöflichen Weingüter bestätigt

Trier Julia Lübcke wird auch künftig als Güterdirektorin die Bischöflichen Weingüter Trier leiten. Das hat GeneralvikarUlrich Graf von Plettenberg als Vertreter der Gesellschafter der Weingüter bei einer Betriebsversammlung mitgeteilt.

Coronabedingt hatte Lübcke ihren Dienst im Mai zunächst befristet angetreten, wobei von Anfang an das Ziel die langfristige Zusammenarbeit war. Generalvikar von Plettenberg sagte: „Schon nach kurzer Zeit hat sich gezeigt, dass Julia Lübcke die richtige Frau für die Bischöflichen Weingüter ist. Sie setzt sich mit Kreativität und Tatkraft dafür ein, dass die traditionsreichen Weingüter fit gemacht werden für die Zukunft.“

Julia Lübcke informierte bei der Versammlung über den Verlauf der am 22. Oktober abgeschlossenen Ernte. Sie zeigte sich mit der Erntemenge sehr zufrieden bei „einer guten bis sehr guten Qualität“. Der Lockdown im Frühling und der gesamte folgende Jahresverlauf hätten sich natürlich auch auf den Geschäftsverlauf ausgewirkt, erläuterte sie. Dadurch sei es zu Umsatzrückgängen gekommen, die „schmerzlich, aber erwartbar“ seien.

Lübcke kündigte an, dass ein Modernisierungsplan für die Weingüter entwickelt werden soll. Er betreffe im Wesentlichen die Bereiche Management und Controlling, den Vinifikation genannten Prozess der Weinbereitung sowie die Vermarktung und Repräsentation der Produkte. Zunächst sei eine Phase angedacht, in der mit Fachleuten und dem Team die passende Strategie gefunden und formuliert werden soll. Erste Modernisierungsschritte im Bereich Kommunikation und Marketing wurden bereits umgesetzt: So werden die Bischöflichen Weingüter bald Online-Weinproben anbieten. Ein Testlauf werde die Advents-Präsentation sein, die nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung durchgeführt werden kann.