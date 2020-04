Die Bischöflichen Weingüter haben eine neue Leitung. Julia Lübcke, ehemalige Geschäftsführerin des Karthäuserhofes in Trier-Eitelsbach, startet am 1. Mai als neue Güterdirektorin auf Zeit.

Erst tut sich monatelang nichts, und dann taucht die neue Führungskraft für die Bischöflichen Weingüter ausgerechnet aus der Region Trier auf: Weinbauingenieurin Julia Lübcke übernimmt als Interimsmanagerin die Geschäftsführung der Bischöflichen Weingüter ab 1. Mai bis vorerst 31. Oktober 2020. Lübcke ist keine Unbekannte in der hiesigen Weinbranche. Die 50-Jährige gebürtige Wuppertalerin war drei Jahre lang Geschäftsführerin des VDP (Verband der Prädikatsweingüter)-Weingutes Karthäuserhof in Trier-Eitelsbach und verließ den Betrieb erst vor kurzem.

Diese hat inzwischen sieben Monate gedauert (der TV berichtete). Als zum 30. September 2019 der langjährige Güterdirektor Karsten Weyand den Betrieb verließ, war von Plettenberg zunächst noch zuversichtlich, schnell einen Nachfolger zu finden. Doch die Monate gingen ins Land und kein Güterdirektor war in Sicht. Experten aus der Weinbranche rätselten, woran dies liegen könnte. Ist doch das 98 Hektar große Weingut mit herausragenden Lagen an Mosel, Saar und Ruwer einer der größten Betriebe in der Region und darüber hinaus sehr renommiert.

Julia Lübcke lacht. „Ich bin jetzt 50. Ich habe 1991 ein Praktikum auf einem Weingut absolviert und 1992 mein Studium an der Fachhochschule in Geisenheim begonnen. Da waren wir drei Frauen. Und so ging es in meinem Berufsleben weiter. Wenn ich für Frauen ein Zeichen setzen kann, freut mich das.“