Fell/Trier : Julian Thiebes leitet nun das Forstrevier Fell

Fell/Trier Julian Thiebes der neue Leiter des Forstreviers Fell im Forstamt Trier. Er folgt Forstinspektor Henrik Rietz-Nause, der nach Angaben des Forstamts eine andere Aufgabe wahrnehmen wird.

Julian Thiebes betreut zukünftig einen Teil des Staatswaldes im Meulenwald sowie die waldbesitzenden Gemeinden Fell, Longuich, Riol und Kenn in der Verbandsgemeinde Schweich und die Gemeinde Thomm in der Verbandsgemeinde Ruwer. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Beratung des Kleinstprivatwaldes in diesen Gemeinden.