Vorweihnachtszeit : Ein weihnachtlicher Plausch für Groß und Klein

Trier Mit dem Chor über Brücken bringt Julia Reidenbach seit einigen Jahren Menschen zusammen, die gemeinsam Musik machen. Für die Adventssonntage hat sie sich mit der Tufa und dem OK54 ein musikalisches Format für die ganze Familie überlegt.

Das Plauschsofa ist lange nicht das erste musikalische Projekt von Julia Reidenbach. 2006 gründete sie ihren ersten Kinderchor. Fünf Jahre später folgte der Chor über Brücken, der mittlerweile über 150 Mitglieder hat. Anfangs war der Chor über Brücken ein Projekt zwischen zwei Trierer Schulen – eine auf der einen Moselseite in einer gut situierten Gegend, auf der anderen Moselseite war es eine Schule im sozialen Brennpunkt. In den vergangenen Jahren wurde der Chor um mehrere Gruppen erweitert und ist so offen für Kinder und Jugendliche aus ganz Trier. Außerdem gibt es einen Eltern-Lehrerchor. Über die Zeit ist das Projekt so gewachsen, dass daraus der Verein Chor über Brücken entstanden ist. Das Ziel sei, Kinder unterschiedlicher Hintergründe und Herkünfte mit Musik zu verbinden.

Sie war begeistert, wie gut die Kooperation mit den Partnern für das Format geklappt hat: „Eigentlich wollten wir das erst im kleinen Kreis mit dem Chor über Brücken machen. Es ist toll, dass es jetzt möglich ist, dass alle Kinder in Trier daran teilnehmen.“ Das habe so gut und unkompliziert funktioniert, weil jeder seinen Teil beigetragen habe und das Team in ständigem Austausch war. Das Team der Tufa habe dafür die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, der OK54 die Technik und den Schnitt. So gebe jeder sein Bestes zu dem Projekt dazu.

In den vergangenen Monaten habe sie unterschiedliche Formate mit dem Chor über Brücken (siehe Info) getestet. Mit den Kleinen sei sie so lange es noch ging in Thea­tervorstellungen gegangen, für Erwachsene habe es Konzerte mit Weinproben gegeben und für die Jugendlichen wurden Gesprächskreise angeboten. Alles habe, so Reidenbach, unter den geltenden Hygieneregelungen stattgefunden. „Alle waren so froh, sich noch mal zu sehen. Langsam wird das wirklich schwierig. Es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit auch über die Distanz die Verbindung zu einander halten.“