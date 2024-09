„Wir werden viel üben müssen“ „Jump for Joy“: Wo man die Band aus den 90ern noch einmal erleben kann

Trier/Gusterath · Ende der 1990er-Jahre kam man in der Trierer Region nicht an ihnen vorbei: Die Coverband „Jump for Joy“ trat auf allen namhaften Festen auf – und nun gibt es eine Überraschung.

03.09.2024 , 10:08 Uhr

Link zur Paywall Legendäre Auftritte der Coverband „Jump for Joy“ 15 Bilder Foto: Jump for Joy

Von Karin Pütz