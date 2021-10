„Jung und Politisch“ : Auszeichung für Influencerinnen aus der Region: Jung, politisch, erfolgreich

Konz/Pellingen/Berlin Nach dem Abitur in Konz zogen Johanna Kürwitz und Victoria Lauer nach Berlin, um auf Instagram über Politik zu berichten. Weniger als ein Jahr später erhalten sie nun den Jugenddemokratiepreis der Bundeszentrale für politsche Bildung – und waren bereits in der Tagesschau zu sehen. Wie haben sie das geschafft?

Die Tagesschau am Mittwoch, 29. September. 17 Uhr. Drei Tage nach der Bundestagswahl. Wie viele Zuschauer sich die Nachrichten an diesem Tag genau angesehen haben, ist im Nachhinein schwer zu ermitteln. Aber stellen wir ein kleines Rechenbeispiel auf: Vergangenen Freitag, also gut drei Wochen nach der Wahl, schauten laut ARD-Angaben 1,37 Millionen Menschen um 17 Uhr zu. Setzen wir voraus, dass kurz nach der Wahl mindestens so viele Zuschauer vor ihren Fernsehgeräten saßen, dann wird deutlich: Die beiden dort zu sehenden politischen Influencerinnen Johanna Kürwitz (18) und Victoria Lauer (20), auf Instagram auch bekannt als „Jung und Politisch“, hatten einen großen Auftritt. Wie sie das geschafft haben? Dazu später mehr.

Jung und Politisch: Influencerinnen aus der Region mit Jugenddemokratiepreis ausgezeichnet

Denn zunächst gibt es für die beiden 19-Jährigen aus Pellingen und Konz etwas zu feiern: Die auch für den Trierischen Volksfreund arbeitenden Journalistinnen sind für ihren Instagram-Account, auf dem sie politische Inhalte für junge Menschen einfach erklären, mit dem Jugenddemokratiepreis der Bundeszentrale für politische Bildung ausgezeichnet worden. Mit dem Jugenddemokratiepreis werden Projekte von oder für junge Menschen ausgezeichnet, die sich in herausragender Weise für Demokratie einsetzen. Der Preis wurde in diesem Jahr zum 13. Mal vergeben (siehe Extra) – doch Kürwitz und Lauer sind Premierenpreisträgerinnen: Zum ersten Mal wurde ein Sonderpreis „Wahlen“ von der Jury – bestehend aus ehrenamtlichen Schülern, Auszubildenden und Studierenden zwischen 16 und 25 – vergeben. Diesen haben sich Jung und Politisch jetzt gesichert. Auch finanziell lohnt sich die Auszeichnung, denn der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.

Das Ziel: Starke Frauen interviewen

Und die neuen Ziele? „Uns ist es einfach besonders wichtig starke Frauen zu interviewen“, sagt Johanna Kürwitz. Man wolle sich in der neuen Legislaturperiode auch vor allem die neuen Ministerinnen und Minister „vorknöpfen“. Neben anderen Projekten und einem Studium (Victoria studiert bereits Politikwissenschaften, Johanna möchte bald auch in diese Richtung gehen, ist jedoch nich nicht sicher) wollen sie „mit ihrem Account noch mehr junge Menschen für Politik interessieren und einigen hoffentlich auch weiterhelfen“.

Doch zurück in den Bundestag: „An diesen Tag hat die ARD auch gefilmt und einige junge Abgeordnete, darunter auch Verena Hubertz, begleitet. So haben wir die Berichterstatter von der Tagesschau kennengelernt, die dann auch einige Aufnahmen mit uns machen wollten“, erklärt Victoria Lauer. So landete ein Kurzclip der beiden, auf dem sie Verena Hubertz fotografieren, als Schnittbild in der 17-Uhr-Ausgabe. Ohne, dass Lauer und Kürwitz es zunächst selbst sahen: „Wir haben auch gar keinen Fernseher bei uns in der Wohnung, weshalb wir den Beitrag gar nicht live sehen konnten“, sagen die beiden. Ist die Tagesschau für junge Menschen überhaupt noch derart spektakulär? Naja: „Wie besonders das eigentlich ist, wurde uns dann doch erst bewusster, als wir viele erstaunte und liebe Nachrichten von Followerinnen und Followern erhalten haben, die uns in der Tagesschau gesehen haben“, geben die Influencerinnen zu.