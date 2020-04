Kostenpflichtiger Inhalt: Leben mit Behinderung : Corona-Risiko: Jung, gefährdet, zuversichtlich

Anne K. (29) ist wegen ihrer Behinderung durch den Coronavirus gefährdet. Ihre Lebenslust verliert sie trotzdem nicht. Foto: www.pflegemagazin-rlp.de

Bitburg/Trier Wenn es um Risikogruppen geht, ist meist die Rede von älteren Menschen. Nun erklärt eine 29-Jährige, die fast 24 Stunden am Tag eine Pflegerin an ihrer Seite braucht, wie sie trotz allem positiv bleibt.

Anne K. hat Ende März ihren 29. Geburtstag gefeiert. Wegen Corona ohne Freunde und Bekannte – wie so viele andere Menschen. „Es war der erste Geburtstag, an dem ich mich darüber gefreut habe, älter zu werden“, sagt sie. Gerade wegen der Pandemie sei sie dankbar für ein weiteres Lebensjahr. Dass Anne K. so denkt, liegt daran, dass sie Teil der Corona-Risikogruppe ist, obwohl ihr Alter nicht dafür spricht. Die 29-Jährige wiegt unter 30 Kilogramm, braucht einen Rollstuhl und Unterstützung. Denn sie hat kongenitale Muskeldystrophie, im Volksmund „Muskelschwund“ genannt. Das ist eine fortschreitende Krankheit, die irgendwann tödlich endet. Das macht die 29-Jährige anfälliger für Covid 19 als die meisten Menschen über 60 Jahre. Trotzdem verliert sie weder ihren Mut noch ihre Lebenslust.

Wegen der Krankheit ist Anne K. schwer behindert und auf eine häusliche 1:1-Betreuung angewiesen. Sie hat einen Anspruch von 21,65 Stunden am Tag, die sie von speziell ausgebildetem Pflegepersonal betreut wird. Insgesamt sind 16 Pflegerinnen beteiligt, alles Frauen. Elf von ihnen haben ihren Hauptjob in Krankenhäusern in der Region. Deswegen sind sie jeweils nur wenige Tage im Auftrag des Club aktiv aus Trier (siehe Info) bei der 29-Jährigen. Sie lebt in Bitburg.

Die Lungenkapazität der jungen Frau ist wegen des Muskelschwunds eingeschränkt. Sie kann nicht so kräftig husten wie ein gesunder Mensch. Manchmal wird Anne K. an ein Gerät angeschlossen, das sie dabei unterstützt, den Schleim abzuhusten. Im Schlaf kommt eine Beatmungsmaske zum Einsatz und die Sauerstoffsättigung muss per Monitor überwacht werden.

Info Selbsthilfeverein Club aktiv aus Trier Der Club Aktiv mit Hauptstandort in der Stadt Trier ist in der Region der größte Selbsthilfeverein behinderter Menschen. Zugleich ist er gemeinnütziger Anbieter von eigenen ambulanten sozialen Diensten sowie teilstationären Betreuungs- und Förderangeboten für Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Laut Pressesprecherin Martina Josten kümmert sich der Verein um etwa 550 bis 600 Klienten in der Region Trier. „Geht man nach den Risiko-Faktoren Alter, Vorerkrankungen, Behinderung, so sind im Ganzen betrachtet alle mehr oder weniger ausgeprägt Teil der sogenannten besonderen Risikogruppen für Corona“, sagt Josten. Der mobile Pflegedienst Sozialstation versorgt etwa 200 Klienten. 130 Menschen sind auf ambulante psychosoziale Hilfe angewiesen. Persönliche Assistenz für Menschen mit (Mehrfach-)Behinderungen bietet der Verein 33 Klienten. Mit dem mobilen sozialen Dienst werden etwa 90 Menschen versorgt. Zudem hat der Selbsthilfeverein teilstationäre Betreuungsangebote: eine Tagesförderstätte in Trier (24 Besucher), eine integrative Kita (43 Kinder), drei Tagespflegen in Olewig (44), Ehrang (22) und Saarburg (22) und weitere Einrichtungen wie Demenz-WGs oder Servicewohnungen. Der Verein betreibt einen eigenen Fahrdienst für die clubeigenen Einrichtungen, für Seniorenheime anderer Anbieter, für soziale Organisationen und für Privatpersonen.

Das sind Punkte, die sie anfälliger für eine Lungenkrankheit machen. Deswegen hat Corona den Alltag von Anne K. komplett durcheinander gewirbelt. Alle Pflegerinnen und ihre Familie (Vater, Mutter und Schwester) tragen in ihrer Nähe Mundschutz – nicht den für die Kliniken vorbehaltenen, betont die Frau. Sie geht zwar noch spazieren, auch um ihr Immunsystem zu stärken, auf Einkäufe im Supermarkt verzichtet sie aber. Ihr Essen nimmt sie nicht mehr gemeinsam mit den Pflegerinnen, sondern alleine ein.

Die immer noch beträchtliche Zahl der sozialen Kontakte, auf die sie angewiesen ist, ist die größte Gefahr für sie. Trotzdem betont die 29-Jährige auch, dass sie ja auch andere Menschen anstecken könnte. Sie mahnt zur Vorsicht und zum Einhalten der Hygiene- und Abstandsregeln, um sich gegenseitig vor der Ansteckung zu schützen. Schließlich sei keiner absolut sicher.

Info Corona und Menschen mit Behinderung In Rheinland-Pfalz lebten laut dem Landesgesundheitsministerium Anfang 2020 insgesamt 424 185 Menschen mit Behinderungen, die einen Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent haben. Die meisten dieser Menschen leben zu Hause, einige werden in Wohnheimen oder anderen Wohnformen betreut. Laut Kathrin Rümpelein, Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums, liegen der Landesregierung keine Daten vor, wie viele Menschen mit Behinderung eine Corona-Infektion haben. Die Zahlen des Ministeriums entsprächen denen des Robert Koch-Instituts, das mit einer Meldesoftware die von den Gesundheitsämtern übermittelten laborbestätigten Fälle einer Covid-19-Erkrankung erfasst und diese nach Bundesländern und Landkreisen sowie kreisfreien Städten ordnet. „Menschen mit Behinderungen werden dort nicht gesondert erfasst“, sagt Rümpelein. Laut Rümpelein werden Menschen mit Behinderung genauso geschützt wie die anderen Risikogruppen. Dazu habe die Landesregierung unter anderem am 23. März die dritte Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus veröffentlicht. Darin ist zum Beispiel ein Betretungsverbot für Behindertenwerkstätten und ein Besuchsverbot für Behindertenwohnheime geregelt, analog zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Für die häusliche Pflege hat Rümpelein eine Empfehlung: „Hier sind insbesondere die bekannten hygienischen Hinweise zu beachten.“ Dazu gehören regelmäßiges Händewaschen und -desinfizieren, die Nies-Etikette (in Armbeuge niesen und husten) und das Tragen eines Mundschutzes sowie anderer Schutzkleidung.

Bevor andere Menschen die Wohnung der 29-Jährigen betreten, kontrollieren alle die Temperatur. Auch bei sich misst Anne K. täglich Fieber. Ihre anstehenden Kontrolltermine beim Arzt und die Physiotherapie hat sie abgesagt, um die Zahl der persönlichen Kontakte zu reduzieren. Die logopädischen Sitzungen laufen inzwischen per Videochat ab. Diese Sitzungen sind für Anne K. besonders wichtig. Es geht zum Beispiel um Atemvolumenübungen und das richtige Abhusten.

Mit Blick auf die kommenden Wochen befürchtet Anne K., dass ihre Pflegerinnen mit Corona-Infizierten in Kontakt kommen könnten und somit als Helfer bei ihr wegfallen könnten. Zwei der 16 Pflegerinnen kommen nicht mehr zu ihr, weil sie in ihren Krankenhäusern auf Corona-Stationen arbeiten und in Kontakt mit Infizierten kommen. Noch müsse ihre Familie deshalb nicht mehr einspringen als sonst. „Jedoch rechnen wir jederzeit damit, dass sich das ändern kann und meine ganze Familie aushelfen muss, um Ausfälle vom Pflegepersonal aufzufangen.“

Der 29-Jährigen geht es nicht nur um ihre Sicherheit: Für das Pflegepersonal und Ärzte fordert sie Bonuszahlungen, bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne für die Zeit nach Corona. Zurzeit müsse das Personal zudem getestet werden. „Von der Politik wünsche ich mir persönlich, dass sie die Versorgung von Behinderten im Krankenhaus individuell passend, flexibel und unbürokratisch gestaltet, um eine bestmögliche Genesung zu gewährleisten“, sagt die Bitburgerin.

Sie selbst versuche seit drei Wochen einen unbürokratischen Notfallplan für sich zu erarbeiten. Bisher sei ihr das noch nicht gelungen. So verlange die Krankenversicherung zum Beispiel, dass sie im Fall einer Infektion in der Corona-Klinik in Gerolstein behandelt werde. Dort wisse jedoch niemand, wie man mit ihrer Behinderung umgehen müsse.

Vielen fehle noch das Wissen darüber, wer die Risikogruppe sei: nicht nur alte Menschen, sondern auch Kinder mit Vorerkrankungen oder scheinbar gesunde Menschen, die im Alltag kaum Einschränkungen haben, oder jemand wie sie. Echte Solidarität heißt für K.: „Den Schwächeren helfen und in dem Fall nicht egoistisch oder leichtsinnig sein.“ In der Konsequenz erhofft sie sich vom Einhalten des Kontaktverbots, dass die Intensivplätze für Risikopatienten frei bleiben. Alles andere wäre fatal. Denn vor der Triage - der Entscheidung, wer leben darf und wer sterben muss, wenn zu wenig Kapazitäten da sind – hat die 29-Jährige Angst. Sie gehe davon aus, dass sie benachteiligt werde, wenn zwischen ihr und einem Menschen ohne Vorerkrankung gewählt werden müsse.