Konzert : Junge Pianisten im Museum am Dom Trier

Trier Im Rahmen der Freitagskonzerte im Museum am Dom in Trier findet am Freitag, 15. November, um 20 Uhr der achte Klavierwettbewerb für junge Pianisten der Region Trier statt. Es spielen Jeremias Sanchez-Suska und Ringaudas Ignotas Daraskevicius.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red