Jede Menge Kultur gibt es in Trier – und auch eine lebendige Szene für junge Leute. In den Jugendzentren, im Theater, in der Tufa oder in den Museen. Die städtischen Einrichtungen und ihre Partner bieten ganzjährig vielfältige Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche an, die bisher nur dezentral über die einzelnen Veranstalter vermarktet wurden.