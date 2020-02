Konzert : Junge Talente aus der Region spielen in Schweich

Foto: Synagoge Schweich

Schweich (red) Der Verein Kultur in Schweich präsentiert am Sonntag, 1. März, um 17 Uhr in der Synagoge in Schweich (Foto) ein Konzert mit jungen Talenten aus der Region. Einige von ihnen haben am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen.



