Handwerk : Wenn die Mosel über den Stehtisch fließt

Info

Jonas Ernzer (Dingdorf): TV-Schrank in Eiche und Räuchereiche; Martina Fritsch (Frisange, Luxemburg): Esstisch mit Sitzbank in Nussbaum und Eiche; Claudia Hennen (Zerf): Phonomöbel in Eiche; Alexander Irsch (Taben-Rodt): Barschrank in Eiche und Mooreiche; André Johann (Roes): Anrichte in Eiche und Esche; Moritz Kesseler (Igel): Barschrank in Eiche und Räuchereiche; Sascha Klötsch (Katzwinkel): Couchtisch in Eiche und lackiertem MDF; Ruben Koech (Leiwen): Esstisch in sibirischer Lärche; Andreas Kunz (Zerf): Büromöbel aus Roseneiche, Furnier und MDF mit Farbkontrast; Fabian Peters (Körperich): Sideboard in Eiche und MFD/Farblack; Tom Scherrer (Reil): Barschrank in Nussbaum und lackiertem MDF; Kevin Schettgen (Nittel): Stehtisch mit Barschrank in Eiche mit lackiertem MDF; Michael Thonet (Trier): Sideboard/Hängeschrank in schwarzem MDF/Buche.