Ausstellung : Juryfreie Ausstellung in der Tuchfabrik Trier

Trier Wer wissen will, was in der regionalen Kunst in Trier und Umgebung so los ist, sollte die „Juryfreie Jahresausstellung“ der Gesellschaft für Bildende Kunst im 2. Obergeschoss der Tuchfabrik Trier vom 20. Oktober bis 17. November nicht verpassen.

